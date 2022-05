Svezia e Finlandia nella Nato; Putin ha perso la sua guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin lo scorso 12 maggio 2022 hanno ufficializzato cio’ che era chiaro da settimane ovvero che «La Finlandia deve aderire alla Nato senza esitazioni»; cosi’ dopo settant’anni di orgogliosa neutralità, Helsinki spaventata dall’invasione russa in Ucraina, aderirà all’Alleanza Atlantica. Stessa decisione ha preso la Svezia che il prossimo 15 maggio 2022 presenterà formale richiesta di adesione. Quindi per Vladimir Putin l’autogol è doppio. La reazione del Cremlino che dovrebbe solo fare il “mea culpa” è stata scomposta come avviene ormai dal 24 febbraio 2022; il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov ha dichiarato che l’adesione della Finlandia alla Nato «E’ sicuramente una minaccia e non può che suscitare il rammarico della ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin lo scorso 12 maggio 2022 hanno ufficializzato cio’ che era chiaro da settimane ovvero che «Ladeve aderire allasenza esitazioni»; cosi’ dopo settant’anni di orgogliosa neutralità, Helsinki spaventata dall’invasione russa in Ucraina, aderirà all’Alleanza Atlantica. Stessa decisione ha preso lache il prossimo 15 maggio 2022 presenterà formale richiesta di adesione. Quindi per Vladimirl’autogol è doppio. La reazione del Cremlino che dovrebbe solo fare il “mea culpa” è stata scomposta come avviene ormai dal 24 febbraio 2022; il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov ha dichiarato che l’adesione dellaalla«E’ sicuramente una minaccia e non può che suscitare il rammarico della ...

