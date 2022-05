Advertising

Gazzetta_it : Sportweek: a tutto Jacobs, le maglie di Materazzi, idolo Cantona -

La Gazzetta dello Sport

... è la copertina diin edicola sabato con la Gazzetta dello Sport. Un servizio 'alla moda' e un'intervista esclusiva in cui Marcell Jacobs raccontadi sé, delle sue quattro fisse ('le ...Commenta per primo Intervistato dal'attaccante dell'Empoli, ma di proprietà dell'Inter, Andrea Pinamonti, ha raccontato così ... è un ragazzo bravissimo che ha fatto diper me quando ho ... Su Sportweek a tutto Jacobs. E poi le maglie di Materazzi, l'idolo Cantona... L’attaccante dell’Empoli Andrea Pinamonti ha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ha parlato di Andreazzoli ... viene dipinto per la sua vita fuori dal campo. Ha fatto di tutto per me quando ho ...Andrea Pinamonti è il protagonista di una lunga intervista rilasciata a Sportweek. Tra passato, presente e futuro, l’attaccante di proprietà dell’Inter ora in prestito all’Empoli si racconta: ”Sto viv ...