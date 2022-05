(Di venerdì 13 maggio 2022) PALERMO – “Ricordare è un gesto di resistenza di frontesemplicità delle mode globali”. Così l’autrice di “” mette in guardia chi si apprestalettura del suoche non si troverà dinanzi a stereotipi e luoghi comuni che riguardano la storia della Sicilia. L’ultima fatica letteraria dinon è una sintesi di quanto si può trovare in altri testi che raccontano avvenimenti e personaggi che hanno segnato i percorsi storici della grande isola del Mediterraneo. Ilnasce drivisitazione di una lunga serie di articoli pubblicati da lei nel corso degli anni nella pagina culturale dell’edizione palermitana di Repubblica. Articoli supportati da ricerche che hanno portato l’appassionata e ...

Advertising

cupellicla : le mie prefe rimarranno le ragazze siciliane che mi guardano il profilo e le storie senza seguirmi?????? - GiornaleLORA : Amelia Crisantino presenta Storie siciliane (Torri del Vento) - lia1lia2 : RT @ItalyinFFM: #Mettiinagenda 11.05 , h 18.45 Sala Italia ospite a #Unmondodilibri l'autore G.SAVATTERI con il libro, carico di storie di… - editorilaterza : RT @ItalyinFFM: #Mettiinagenda 11.05 , h 18.45 Sala Italia ospite a #Unmondodilibri l'autore G.SAVATTERI con il libro, carico di storie di… - ItalyinFFM : #Mettiinagenda 11.05 , h 18.45 Sala Italia ospite a #Unmondodilibri l'autore G.SAVATTERI con il libro, carico di s… -

filodirettomonreale.it

Si dice che a volte lepiù incredibili siano quelle realmente accadute e L'arma dell'inganno " Operazione Mincemeat ...da spingere l'esercito tedesco a spostare le truppe dalle costea ......i tre giorni della manifestazione organizzata da Inkilo saranno presenti 50 aziendetra ... il format "Si può fare" per raccontareimprenditoriali di successo, gli show cooking "Nonna ... “Storie siciliane”, presentato alla Feltrinelli il libro di Amelia Crisantino - FiloDiretto Avvicinarsi ai luoghi della Cultura, scoprire la storia della nostra Isola e di coloro che la abitarono, portare i bambini al Museo, è il modo migliore per conoscere la Sicilia, la sua identità, la ...Diciassette anni di “storia”. Diciassette anni di pareri, autorizzazioni, ricorsi e contro ricorsi. Diciassette anni in cui nemmeno una pietra è stata posata. Stiamo parlando del progetto di Enel per ...