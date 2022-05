(Di venerdì 13 maggio 2022)negli ultimi periodi è stata spesso inper problemi di salute che ha condiviso con i suoi fan. Questa voltainè andata per via della. L’ex tronista di uomini e Donne ha avuto dei problemi di salute che le hanno causato molto disagio negli ultimi mesi. Ha condiviso la sua delicata situazione con i fan che l’hanno sempre sostenuta ed appoggiata.e Elga-Altranotiziaha davvero un ottimo seguito sui social e dsua partecipazione al dating show ha conquistato il pubblico e di conseguenza la fama. SuaElga le è stata accanto in un periodo difficile appena trascorso nel quale la salute di ...

Advertising

infoitcultura : Elga Enardu operata, l’annuncio a sorpresa della sorella di Serena: 'Ecco cosa ho dovuto fare e - iOpinionistaWeb : Rach ci imiti Serena Enardu nel celebre “posso stare dove cazzo voglio? Ma posso o no?”? Grazie #jeru #jeruparty - itsfranciuu : CLAUDIA FEAT SERENA ENARDU “MA POSSO CANTARE?” #Euromierda - trash_mundo : Nel mondo fatato di Ida, il ritorno di Riccardo a #uominiedonne si è svolto come quello Serena Enardu per Giovanni… -

Altranotizia

"E' una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare - commenta la sorella di- . Mi crea una leggera ...La sorella gemella 45enne diai follower spiega perché l'ha fatto. Si è operata a Cagliari, fidandosi ciecamente del medico scelto e della sua equipe. Elga ha deciso perché con il tempo ... Serena Enardu, di nuovo in ospedale: stavolta però è toccato alla sorella UeD, una dama del dating show è in ospedale, è stata operata, adesso sta bene ma i follower hanno avuto tanta paura per lei ...Elga Enardu operata al seno a seguito di un problema fisico che le creava non poco disagio: "Ecco perché sono ricorsa al lifting" ...