Semaforo russo. La mappa dell'Acn per fermare gli hacker di Mosca (Di venerdì 13 maggio 2022) Una mappa per fermare gli hacker russi. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) esce allo scoperto e lancia l'alert. L'attacco cyber sferrato da attori russi che mercoledì ha colpito i siti di importanti istituzioni italiane è solo la punta dell'iceberg. L'iceberg ha fondamenta profonde ed è ben visibile in un documento pubblicato questo venerdì dallo Csirt (Computer security incident response team), il centro di monitoraggio degli incidenti cibernetici dell'Agenzia guidata dal direttore Roberto Baldoni e dalla vicedirettrice Nunzia Ciardi. È una lista di 71 vulnerabilità, individuate tra un totale di oltre 170mila Cve (Common vulnerabilities exposures) note a partire dal 1999, che devono essere patchate (cioè "aggiustate") immediatamente. L'urgenza è assoluta: si tratta infatti di porte di accesso che potrebbero facilitare ...

