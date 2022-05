Scomparso da mesi e ritrovato in un pozzo, tragica fine di un pensionato: contrasti familiari alla base (Di venerdì 13 maggio 2022) Scomparso da molto tempo. Nessuno sapeva che fine avesse fatto Giuseppe Pedrazzini di 77 anni. ritrovato in un pozzo. Scomparso da qualche mese, è stato ritrovato cadavere all’interno del pozzo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 13 maggio 2022)da molto tempo. Nessuno sapeva cheavesse fatto Giuseppe Pedrazzini di 77 anni.in unda qualche mese, è statocadavere all’interno del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

