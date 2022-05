Roma Venezia, i convocati di Soncin (Di venerdì 13 maggio 2022) Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Roma di domani sera Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Roma di domani sera. La nota della società: Portieri: Bruno Bertinato, Roman Lazar, Niki Mäenpää Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Melvin Remy, Maximilian Ullmann Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Andrea, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della sfida contro ladi domani sera Andrea, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della sfida contro ladi domani sera. La nota della società: Portieri: Bruno Bertinato,n Lazar, Niki Mäenpää Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Aleš Mat?j?, Michael Svoboda, Melvin Remy, Maximilian Ullmann Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca Attaccanti: Mattia Aramu, Thomas Henry, Dennis Johnsen, Luis Nani, Jean-Pierre Nsame, David ...

