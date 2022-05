“Quel gol fa proprio schifo!”, l’ha detto Caressa su Maradona (Di venerdì 13 maggio 2022) Uno dei gol più importanti e, ovviamente, discussi nella storia del calcio è stato Quello di Diego Armando Maradona segnato di mano all’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale ’86. Fabio Caressa, telecronista e conduttore Sky, è tornato a parlarne in maniera abbastanza polemica in un video sul suo canale Youtube. “Il gol di Maradona fa schifo!”: Caressa polemico su Youtube In un video su Youtube, dando un’occhiata ai gol più iconici nella storia del calcio, Fabio Caressa ha commentato aspramente anche Quello della celebre “Mano de Dios” di Diego Armando Maradona: “A distanza di tanti anni lo possiamo dire, Quel gol fa proprio schifo. Io non sono uno di Quelli che vanno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Uno dei gol più importanti e, ovviamente, discussi nella storia del calcio è statolo di Diego Armandosegnato di mano all’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale ’86. Fabio, telecronista e conduttore Sky, è tornato a parlarne in maniera abbastanza polemica in un video sul suo canale Youtube. “Il gol difa”:polemico su Youtube In un video su Youtube, dando un’occhiata ai gol più iconici nella storia del calcio, Fabioha commentato aspramente anchelo della celebre “Mano de Dios” di Diego Armando: “A distanza di tanti anni lo possiamo dire,gol faschifo. Io non sono uno dili che vanno ...

