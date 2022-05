**Pd: parte viaggio Agorà su ddl Zan, domani a Milano con Letta** (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Prenderà il via domani, sabato 14 maggio, alle 14:30 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento' il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare il ddl Zan. Si legge in una nota del Pd. "A Scalo Lambrate, nell'ex deposito ferroviario di via Andrea Pietro Saccardo 12, restituito al quartiere milanese nel 2021, ne discuteranno insieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno di legge, il segretario del Pd Enrico Letta, il sindaco di Milano Beppe Sala, la vicepresidente dell'Emilia Romagna e componente dell'osservatorio degli indipendenti delle Agorà Elly Schlein, la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi, il capodelegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, la Segretaria Metropolitana Pd Milano Silvia Roggiani, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Prenderà il via, sabato 14 maggio, alle 14:30 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento' ildelledemocratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare il ddl Zan. Si legge in una nota del Pd. "A Scalo Lambrate, nell'ex deposito ferroviario di via Andrea Pietro Saccardo 12, restituito al quartiere milanese nel 2021, ne discuteranno insieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno di legge, il segretario del Pd Enrico Letta, il sindaco diBeppe Sala, la vicepresidente dell'Emilia Romagna e componente dell'osservatorio degli indipendenti delleElly Schlein, la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi, il capodelegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, la Segretaria Metropolitana PdSilvia Roggiani, ...

