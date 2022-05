“Occhio a lui”. Nicolas Vaporidis beffa tutti all’Isola dei Famosi. Zitto zitto, ci sta riuscendo (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante inizialmente Nicolas Vaporidis non abbia iniziato egregiamente l‘Isola dei Famosi, a causa di qualche battibecco di troppo con Floriana Secondi, piano piano si è creato il suo spazio e sta riuscendo a creare dinamiche interessanti. In queste ore è uscita fuori una notizia sensazionale e per certi versi inaspettata. Ovviamente bisognerà capire se confermerà questi buoni propositi, ma l’ultima novità è pazzesca e apre a scenari decisamente interessanti e imprevedibili fino a poco fa. Proprio poche ore fa Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi è finito nella bufera. Come riportato dal sito Funweek, ad essere contestata è stata la frase di Nicolas Vaporidis che, appunto, guardando pesci, conchiglioni e ricci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante inizialmentenon abbia iniziato egregiamente l‘Isola dei, a causa di qualche battibecco di troppo con Floriana Secondi, piano piano si è creato il suo spazio e staa creare dinamiche interessanti. In queste ore è uscita fuori una notizia sensazionale e per certi versi inaspettata. Ovviamente bisognerà capire se confermerà questi buoni propositi, ma l’ultima novità è pazzesca e apre a scenari decisamente interessanti e imprevedibili fino a poco fa. Proprio poche ore fadeiè finito nella bufera. Come riportato dal sito Funweek, ad essere contestata è stata la frase diche, appunto, guardando pesci, conchiglioni e ricci ...

