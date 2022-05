«Non bevevo per attirare l'attenzione, bevevo per scomparire. Essere madre ha cambiato tutto» (Di venerdì 13 maggio 2022) Una vita intera di dipendenza dall’alcol: ubriaca per la prima volta a 7 anni, «alcolista esperta» già da bambina, e al college gli stupri subiti quando era troppo ubriaca per riuscire a dire di no. È il toccante racconto che Selma Blair, 49enne attrice che quattro anni fa ha annunciato di Essere affetta da sclerosi multipla, fa della sua vita nel libro di memorie Mean Baby (Bambina cattiva), in uscita il 17 maggio. Leggi anche › Selma Blair in quarantena ripensa all’isolamento post trapianto: «Ho imparato a sorridere» Selma Blair sul red carpet degli Oscar con il bastone guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Una vita intera di dipendenza dall’alcol: ubriaca per la prima volta a 7 anni, «alcolista esperta» già da bambina, e al college gli stupri subiti quando era troppo ubriaca per riuscire a dire di no. È il toccante racconto che Selma Blair, 49enne attrice che quattro anni fa ha annunciato diaffetta da sclerosi multipla, fa della sua vita nel libro di memorie Mean Baby (Bambina cattiva), in uscita il 17 maggio. Leggi anche › Selma Blair in quarantena ripensa all’isolamento post trapianto: «Ho imparato a sorridere» Selma Blair sul red carpet degli Oscar con il bastone guarda le foto ...

