"Nessuno si mette tra noi". La furia di Sonia Bruganelli: ecco chi ci prova con Paolo Bonolis, smascherata (Di venerdì 13 maggio 2022) Sonia Bruganelli abbandona. La moglie di Paolo Bonolis ha spiegato in un'intervista rilasciata a Gente che avrebbe intenzione di mollare il suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Il motivo? La considera un'esperienza esaurita. Non ha altro da dare al programma e ritiene che la sua presenza non ha motivo di continuare. "Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Così la Bruganelli ha spiegato la decisione di darci un taglio, aggiungendo che reputa l'esperienza, almeno dal suo punto di vista, conclusa. “In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)abbandona. La moglie diha spiegato in un'intervista rilasciata a Gente che avrebbe intenzione di mollare il suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Il motivo? La considera un'esperienza esaurita. Non ha altro da dare al programma e ritiene che la sua presenza non ha motivo di continuare. "Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Così laha spiegato la decisione di darci un taglio, aggiungendo che reputa l'esperienza, almeno dal suo punto di vista, conclusa. “In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per ...

