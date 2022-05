(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – “Finalmente ecco la notizia che tanto attendevano i cittadini di: iverranno consegnati e presi in carico dalVI delle Torri. Fin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo cercato di riaccendere un percorso che è rimasto interrotto a causa della precedente Amministrazione.” “Alla notizia sono saltato sulla sedia e ho gridato: ‘Evviva’. E proprio con ‘Evviva’ ho risposto all’Assessore Veloccia, che ringrazio per l’attenzione che sta prestando al nostro.” “Come scritto all’Assessore, noi siamo pronti anche domani a ricevere e prendere in carico i. Siamo pronti e non vediamo l’ora di consegnare alla comunità cittadina die ...

CorriereAlbaBra : I vasi installati insieme a sedute, cestini e un totem informativo presto si riempiranno di verde e fiori: si concl… - GianlucaNavarr2 : RT @globefaro: Oggi passeggiata con Rutelli dall’ Aventino a Testaccio. Bello ritrovare vecchi amici e vedere finalmente le strade di Testa… - Dani_Angeloni : RT @globefaro: Oggi passeggiata con Rutelli dall’ Aventino a Testaccio. Bello ritrovare vecchi amici e vedere finalmente le strade di Testa… - MauriziaCicconi : RT @globefaro: Oggi passeggiata con Rutelli dall’ Aventino a Testaccio. Bello ritrovare vecchi amici e vedere finalmente le strade di Testa… - coolkat72 : RT @globefaro: Oggi passeggiata con Rutelli dall’ Aventino a Testaccio. Bello ritrovare vecchi amici e vedere finalmente le strade di Testa… -

RomaDailyNews

... a partire dai nostri quartieri la situazione potrebbe, miglioraree molto. A casa nostra ... E' desolante", dice l'ex consigliere delRoma I Fabrizio Sequi , portavoce del comitato di ...... nonché edicola, che si trova in pieno centro, proprio di fronte al: "Non posso che ... "Sono davvero felice, e spero che chi è stato baciato dalla fortuna si faccia vivoe che per lo ... Municipio VI: presto apertura polifunzionali Villaverde e Prato Fiorito - RomaDailyNews Roma - Una nuova linea di trasporto pubblico nel quartiere Muratella a servizio degli studenti. A deciderlo, di concerto con l'Agenzia Roma Servizi per la ...ll commissario Angelo Ferrari sta per firmare l’ordinanza. Le analisi sulle carcasse. Gruppi di ungulati avvistati anche in zona Corso Trieste e Villa Glori ...