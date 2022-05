Meteo, estate 2022 torrida come quella record del 2003: cos’è il fenomeno di “retroazione” e quali saranno le zone più calde in Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Le proiezioni dei centri di calcolo per giugno, luglio e agosto sono poco confortanti. Ecco le previsioni: la siccità inciderà sulla prossima stagione. I Meteorologi: «Premesse pessime, ma ci vuole cautela» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 13 maggio 2022) Le proiezioni dei centri di calcolo per giugno, luglio e agosto sono poco confortanti. Ecco le previsioni: la siccità inciderà sulla prossima stagione. Irologi: «Premesse pessime, ma ci vuole cautela»

Advertising

Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Temperature da inizio estate - - infoitinterno : Previsioni meteo: giorni da piena ESTATE in arrivo, temperature oltre 30 gradi su alcune regioni - infoitinterno : METEO: forte anticiclone su tutta Italia, assaggio d’estate nelle prossime ore - infoitinterno : METEO ESTATE - Forte CALDO in arrivo tra GIUGNO e LUGLIO, ecco le ultime IPOTESI per la STAGIONE estiva - infoitinterno : METEO - SQUILLO dell'ESTATE, IMPONENTE ANTICICLONE in arrivo la PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli -