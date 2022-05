LIVE Sinner-Tsitsipas 6-7, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro lotta ma perde il primo set al tie-break! (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Toilet break per i due giocatori. 14.51 Stefanos Tsitsipas vince il primo set dopo quasi novanta minuti di gioco! Il tennista greco trionfa al tie-break per 7 punti a 5 al termine di una frazione ricca di colpi di scena: non è bastata la rimonta di Jannik Sinner che era sotto 0-3. Serve una gran ripresa del tennista classe2001. FINE primo SET 5-7 primo SET STEFANOS Tsitsipas! Chiusura a rete del greco. 5-6 SET POINT Tsitsipas CHE CHIUDE A VOLO E PIAZZA IL MINI-BREAK 5-5 SULLA RIGA L’ACCELERAZIONE DI Sinner! 4-5 Dopo il mini-break recuperato da Sinner, Tsitsipas trova una gran prima. 4-4 DIRITTO VINCENTE IN AVANZAMENTO DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Toilet break per i due giocatori. 14.51 Stefanosvince ilset dopo quasi novanta minuti di gioco! Il tennista greco trionfa al tie-break per 7 punti a 5 al termine di una frazione ricca di colpi di scena: non è bastata la rimonta di Jannikche era sotto 0-3. Serve una gran ripresa del tennista classe2001. FINESET 5-7SET STEFANOS! Chiusura a rete del greco. 5-6 SET POINTCHE CHIUDE A VOLO E PIAZZA IL MINI-BREAK 5-5 SULLA RIGA L’ACCELERAZIONE DI! 4-5 Dopo il mini-break recuperato datrova una gran prima. 4-4 DIRITTO VINCENTE IN AVANZAMENTO DI ...

