LIVE – MotoGP, GP Francia Le Mans 2022: le prove libere 1 in DIRETTA (Di venerdì 13 maggio 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 1 al Gran Premio di Francia, valevole per il settimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Si scende in pista sul circuito di Le Mans. Alle ore 9:55 di venerdì 13 maggio si svolgerà la prima sessione del fine settimana. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Francia con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Lascritta delle1 al Gran Premio di, valevole per il settimo appuntamento della stagionedi. Si scende in pista sul circuito di Le. Alle ore 9:55 di venerdì 13 maggio si svolgerà la prima sessione del fine settimana. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Francia (Le Mans) #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia 2022 in DIRETTA: prove libere a Le Mans riparte la caccia di Bagnaia a Quartararo - #MotoGP… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP Spagna LIVE, in diretta le qualifiche di Jerez. Pole di Ogura in Moto2) è sta… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Francia (Le Mans) #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, la conferenza LIVE del GP di Francia (Le Mans) #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP -