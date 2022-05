LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ci provano in sette, c’è anche Dumoulin (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.53 Il vantaggio della fuga è salito fino ai 3’30”. 13.52 Lo spagnolo si è un po’ sfilato per parlare con l’ammiraglia, per poi riprendere la marcia verso il gruppo principale. 13.51 anche la maglia rosa Lopez è nelle ultimissime posizioni, deve riprendere un po’ di terreno per evitare di sprofondare già sul Monte Sirino… 13.48 Sta perdendo contatto Mathieu van der Poel, mentre sono nelle ultime posizioni sia Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) che Alejandro Valverde (Movistar). 13.47 La composizione della fuga: Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bowman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.53 Il vantaggio della fuga è salito fino ai 3’30”. 13.52 Lo spagnolo si è un po’ sfilato per parlare con l’ammiraglia, per poi riprendere la marcia verso il gruppo principale. 13.51la maglia rosa Lopez è nelle ultimissime posizioni, deve riprendere un po’ di terreno per evitare di sprofondare già sul Monte Sirino… 13.48 Sta perdendo contatto Mathieu van der Poel, mentre sono nelle ultime posizioni sia Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) che Alejandro Valverde (Movistar). 13.47 La composizione della fuga: Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom, Koen Bowman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - kalakatuu : RT @giroditalia: ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ?? @Richar… - juniormotorhome : RT @giroditalia: ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ?? @Richar… -