La Gazzetta dello Sport | Max spacca Juve

Advertising

pisto_gol : Tifosi del Milan: 'Insulti, pugni, birre addosso ai bambini' Succede a Verona, Italia, nel 2022- La Gazzetta dello… - grandemourinho : RT @CalcioPillole: Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è stato un duro confronto tra #Nedved e lo spogliatoio dopo la sc… - GianMaB : RT @gazzettamodena: #Buongiorno a tutti da Modena La #primapagina della #GazzettadiModena Pronta in #edicola e in edizione #digitale sfogli… - mferro60 : RT @CalcioPillole: Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è stato un duro confronto tra #Nedved e lo spogliatoio dopo la sc… - CalcioOggi : Milan-Atalanta, biglietti: oltre 200 mila richieste per la partita a San Siro - La Gazzetta dello Sport -

La Gazzetta dello Sport

Clima teso nello spogliatoio della Juventus dopo la finale di Coppa Italia persa, dove si sarebbe accesa una lita tra Agnelli e Nedved LaSport parla di clima teso nello spogliatoio Juve dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Una sconfitta che non è andata giù a nessuno, specialmente per il modo in cui ...I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, LaSportSportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 13 maggio 2022, de 'LaSport': MAX ... Napoli, altro striscione. Preso di mira De Laurentiis: "Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio..." Passato lo sfogo, fissato l'appuntamento per il rinnovo del contratto. Ma adesso anche i bianconeri pensano al croato che si libera a zero ...Le ammucchiate dell’altra sera all’Olimpico hanno conferito un’aria western alla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Non sono volati pugni, ma Massimiliano Allegri, nervosissimo, si è preso un ...