IL NUOVO SABATO MATTINA DI RAI2: PER ME, STAR BENE E AUTOCOLLECTION. I DETTAGLI (Di venerdì 13 maggio 2022) Aria di novità nel SABATO MATTINA di RAI2. A partire dal 14 maggio, tre inediti programmi faranno compagnia ai telespettatori tra cura del corpo, BENEssere, attività sportiva e automobili. Si tratta nel DETTAGLIo di "Per Me" con Samanta Togni e Filippo Magnini, "STAR BENE" con Livio Beshir e "AUTOCOLLECTION" con Veronica Dal Bosco e Maria Dal Monte. PER ME, ogni SABATO alle 9.00 su RAI2 con Samanta Togni e Filippo Magnini Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e Filippo Magnini, pluri-campione in stile libero, conducono "Per Me". Rivolto alle persone di tutte le età, il programma sarà un invito a prendersi del tempo per se stessi e fare tutte quelle attività che fanno STAR

