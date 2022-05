Iannelli (F.A.V.O.): “Malati oncologici hanno pieno diritto a tornare ad una vita attiva dopo guarigione” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Molti Malati per fortuna guariscono e hanno pieno diritto a programmare una vita attiva, in cui si possa accedere a mutui e assicurazioni senza dichiarare di aver avuto la patologia oncologica, per tornare ad essere pienamente parte della società”. Cosi Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di F.A.V.O., nel corso della XVII Giornata Nazionale per Malato Oncologico a Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Moltiper fortuna guariscono ea programmare una, in cui si possa accedere a mutui e assicurazioni senza dichiarare di aver avuto la patologia oncologica, perad essere pienamente parte della società”. Cosi Elisabetta, Segretario Generale di F.A.V.O., nel corso della XVII Giornata Nazionale per Malato Oncologico a Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

