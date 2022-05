Giro d’Italia 2022, Dumoulin: “La classifica generale non è più alla portata” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Mi sono ritrovato nella fuga per coincidenza, non l’avevo progettata. Bouwman oggi era fortissimo e sapevo sarebbe stato il più veloce all’arrivo, ho giocato per lui nello sprint e sono felice che abbia vinto. Do sempre il mio meglio qui, ero molto deluso dopo l’Etna ma prendo il Giro giorno dopo giorno. Vogliamo tentare di vincere ancora qualche tappa, anche se in classifica generale sono troppo staccato e non è il mio obiettivo”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport l’olandese Tom Dumoulin, corridore della Jumbo-Wisma, quarto nella settima tappa del Giro d’Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) “Mi sono ritrovato nella fuga per coincidenza, non l’avevo progettata. Bouwman oggi era fortissimo e sapevo sarebbe stato il più veloce all’arrivo, ho giocato per lui nello sprint e sono felice che abbia vinto. Do sempre il mio meglio qui, ero molto deluso dopo l’Etna ma prendo ilgiorno dopo giorno. Vogliamo tentare di vincere ancora qualche tappa, anche se insono troppo staccato e non è il mio obiettivo”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport l’olandese Tom, corridore della Jumbo-Wisma, quarto nella settima tappa del. SportFace.

Advertising

giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 7? ???? @tom_dumoulin, @koenbouwma, @BaukeMollema, ???? @davideformolo, ???? Diego Andrés… - Trmtv : Giro d’Italia, alla settimana tappa con arrivo a Potenza trionfa l’olandese Bouwman - bicitv : #Giro d’Italia: Koen Bouwman vince a Potenza. Terzo Formolo. Juan Pedro Lopez Maglia Rosa -