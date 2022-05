Gira un voce sulla Costamagna: "Sarà sostituita". Terremoto in Rai: chi prende il suo posto | Guarda (Di venerdì 13 maggio 2022) Luisella Costamagna potrebbe lasciare la conduzione di "Agorà". Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la conduttrice potrebbe perdere la sua poltrona in viale Mazzini. La conduttrice a quanto pare, "suo mlagrado" (come ricorda Dandolo), dovrà di fatto lasciare il passo a Monica Giandotti che arriverà alla conduzione di "Agorà" e anche di "Agorà extra" che in questo momento è condotto da Senio Bonini. Lo stesso Bonini potrebbe far parte di questo valzer di conduttori. Infatti secondo alcune indiscrezioni, Bonini sarebbe in pole position per la conduzione di Uno Mattina su Rai Uno. Insomma tra i corridoi di viale Mazzini si prepara la nuova stagione Rai e alcuni volti noti in conduzione potrebbero sparire. O riapparire magari in altri programmi. È di queste settimane la polemica legata a Bianca Berlinguer che con il suo CartaBianca potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Luisellapotrebbe lasciare la conduzione di "Agorà". Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la conduttrice potrebbe perdere la sua poltrona in viale Mazzini. La conduttrice a quanto pare, "suo mlagrado" (come ricorda Dandolo), dovrà di fatto lasciare il passo a Monica Giandotti che arriverà alla conduzione di "Agorà" e anche di "Agorà extra" che in questo momento è condotto da Senio Bonini. Lo stesso Bonini potrebbe far parte di questo valzer di conduttori. Infatti secondo alcune indiscrezioni, Bonini sarebbe in pole position per la conduzione di Uno Mattina su Rai Uno. Insomma tra i corridoi di viale Mazzini si prepara la nuova stagione Rai e alcuni volti noti in conduzione potrebbero sparire. O riapparire magari in altri programmi. È di queste settimane la polemica legata a Bianca Berlinguer che con il suo CartaBianca potrebbe ...

Advertising

Radagon9 : @IomechiamoRoma1 Adesso gira voce che il profilo è falso. Qualcuno si è appropriato dell'identità di un personaggio… - hiboss_hiboss : RT @MaraMiniero: @etherea_etherea Basta guardare i tantissimi filmati delle sfilate degli alpini a Rimini. Solo bandiere Italiane. Niente a… - mantegazziani : @gianpi36590925 Non lo so... gira sta voce... - MaraMiniero : @etherea_etherea Basta guardare i tantissimi filmati delle sfilate degli alpini a Rimini. Solo bandiere Italiane. N… - DellAnnaLuca : @_happycactus_ Gira voce che il tutto era solo un piano di Musk per avere un pretesto per monetizzare le sue azioni… -

Renzi candida Draghi alle elezioni. Il rumor choc che terremota il Palazzo Renzi pronto all'eurogol alle prossime elezioni Un rumor clamoroso. Davvero sorprendente. In Parlamento gira voce che Matteo Renzi , leader di Italia Viva sempre più lontano da Enrico Letta e dal Pd, a causa in particolare della difficile alleanza tra i Dem e Giuseppe Conte, abbia intenzione di ... Sicily Music Conference, la Sicilia protagonista della musica ... ma soprattutto per sentire dalla voce delle donne come sta la musica in Italia. Si alterneranno al ... Annarita Masullo e Manuela Martignano fondatrici de La Musica Che Gira, Josie Cipolletta e Irene ... Mondo Udinese Renzi pronto all'eurogol alle prossime elezioni Un rumor clamoroso. Davvero sorprendente. In Parlamentoche Matteo Renzi , leader di Italia Viva sempre più lontano da Enrico Letta e dal Pd, a causa in particolare della difficile alleanza tra i Dem e Giuseppe Conte, abbia intenzione di ...... ma soprattutto per sentire dalladelle donne come sta la musica in Italia. Si alterneranno al ... Annarita Masullo e Manuela Martignano fondatrici de La Musica Che, Josie Cipolletta e Irene ... Calciomercato Cagliari / Gira una voce folle: colpo a sorpresa in arrivo