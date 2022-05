GF Vip | Patrizia Groppelli tra i concorrenti della nuova edizione?

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sebbene manchino ancora dei mesi per l’inizio del GF Vip, gli autori e Alfonso Signorini sono già a lavoro per formare il castdel reality. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, un volto noto del salottino televisivo di Barbara D’Urso potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.CONCORRENTE? – Da L'articolo

Advertising

StigmabaseF : Gabriel Garko | “Sono gay da sempre” E lancia una frecciatina alla Arcuri - Zazoom: Gabriel Garko rivela 'Gay da se… - zazoomblog : Patrizia Groppelli verso il Grande Fratello Vip - #Patrizia #Groppelli #verso #Grande - StraNotizie : Patrizia Groppelli verso il Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Patrizia Groppelli verso il Grande Fratello Vip -

Come lei ancheBonetti ha lasciato anticipatamente questa nuova edizione del reality show ......Sorrentino si sposano/ Giulia Salemi e Pierpaolo assenti Alberto Dandolo sul settimanale Oggi annuncia che una delle papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello...Arrivano le primissime indiscrezioni sul cast del Grande Fratelli Vip 7, che partirà ad autunno-inverno prossimo, dunque tra vari mesi ...Il Grande Fratello Vip è pronto per ricominciare nella settima edizione del programma. Già ci sono i primi candidati per quello che riguarda il reality, e tra questi ci sarebbe anche un volto noto del ...