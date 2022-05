Francesco Renga fuori ora il nuovo brano “Mille errori”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 13 maggio 2022)torna in radio con "" (Epic/Sony Music), ilsingoloora ovunque. Prodotto da Umberto Iervolino, "" è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negliche si sono commessi nel corso della propria vita e nell`accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. L`artista tornerà live da luglio in tutta Italia con "ESTATE 2022".Queste la date al momento confermate: il 19 luglio in Piazza Trento e Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival, il 23 luglio in Piazza Dossetti a Noicattaro (Bari), il 24 luglio in Piazza Monte Tabor a Vico del Gargano (Foggia), il 28 luglio al Teatro sulla Laguna di Orbetello (Grosseto) in occasione del Festival Le ...