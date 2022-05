FÀ LA TUA SCELTA – WWE WRESTLEMANIA BACKLASH 2022

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 maggio 2022) CAMBIO AL VERTICELa vittoria di Ronda Rousey segna l’inizio di una nuova fase per quanto riguarda la divisione femminile di Smackdown.La temporanea uscita di scena di Charlotte Flair, mette la WWE in condizione di cercare una valida avversaria per la nuova campionessa.Senza la Top Heel di riferimento, sarà curioso vedere come si muoverà la federazione.Chi verràcome contendente numero uno al titolo detenuto dalla Rousey?Rimanendo nell’ambito bad girls, il primo nome potrebbe essere Shotzi. Il turn heel avvenuto ai danni di Sasha Banks è ancora valido e dopo un periodo tra acciacchi e problemi familiari, potrebbe essere arrivato il momento giusto per darle seriamente una chance. Vederla in azione contro Ronda, capire come effettivamente reagisce di fronte ad un impegno di spessore. Quella sorta di test che la WWE esegue di volta in volta. Delle ...