Eurovision 2022 | Achille Lauro ed Emma Muscat eliminati Tutti i finalisti

Eurovision 2022, Achille Lauro, artista più atteso, è stato eliminato a sorpresa, nonostante l'esibizione che ha infiammato il pubblico di Torino. A casa non è arrivata la stessa emozione, l'Italia non poteva votare, quindi l'artista ha portato a casa una sconfitta. Fuori anche Emma Muscat, rappresentante di Malta, conosciuta in Italia per aver partecipato ad L'articolo proviene da Inews24.it.

