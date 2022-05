Elimobile è il nuovo operatore mobile che non è solo un operatore mobile

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il ruolo delle compagnie telefoniche è cambiato drasticamente nel corso degli ultimi anni. Se prima dell’avvento degli smartphone, il rapporto con gli operatori si limitava alla gestione della scheda SIM e poco altro, oggi l’arrivo degli operatori virtuali ha spostato l’attenzione a una sfera gigantesca di servizi che ci consentono davvero di tutto: dalla possibilità di comprare un telefono al risparmio sulle utenze con accordi partner, dalla scelta di gadget premio all’abbinamento con la fibra ottica di casa. Insomma, scegliere una compagnia telefonica non è più soltanto una questione di copertura di segnale o di assistenza tecnica: proprio cavalcando questo concetto sta per affacciarsi in Italia, il primo socialoperator tutto italiano, che integra innovazione, tecnologia e metaverso ...