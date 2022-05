Dying Light 2 | ufficializzato il rinvio del DLC

Advertising

Console_Tribe : Dying Light 2, il primo DLC della storia rinviato a Settembre - - IGNitalia : Il primo DLC narrativo di #DyingLight2 arriverà a settembre, con qualche mese di ritardo. Techland ha pubblicato la… - gigibeltrame : Dying Light 2, il primo DLC che espande la storia è stato rimandato #digilosofia - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Dying Light 2, il primo DLC che espande la storia è stato rimandato) è stato pubblicato s… - NintendOnTweet : Dying Light, pubblicata una patch che include modifiche e aggiornamenti -

Brutte notizie per i fan di2 che speravano in nuovi aggiornamenti relativi alla storia: gli sviluppatori hanno infatti annunciato in queste ore che sarà necessario un po' di tempo in più per l'attesissimo DLC . ...La prima espansione della storia di2: Stay Human non uscirà nel mese di giugno come precedentemente annunciato , bensì a settembre, con tre mesi di ritardo. Techland ha pubblicato la Roadmap aggiornata svelando alcuni ...Dying Light 2 non è altro che il sequel del famoso Dying Light. Uscito da ormai qualche mese, il titolo ha conquistato milioni di giocatori da tutto il mondo ...Brutte notizie per i fan di Dying Light 2 che speravano in nuovi aggiornamenti relativi alla storia: gli sviluppatori hanno infatti annunciato in queste ore che sarà necessario un po’ di tempo in più ...