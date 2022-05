Douglas Luiz, la Roma torna alla carica (Di venerdì 13 maggio 2022) I giallorossi tornano alla carica per Douglas Luiz dell’Aston Villa. C’è già la valutazione dei villains, che vorrebbero 20 milioni La Roma di José Mourinho lo voleva la scorsa estate, poi non si fece nulla. Ora Tiago Pinto e soci potrebbero tornare su Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Il classe ’98 è valutato circa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) I giallorossinoperdell’Aston Villa. C’è già la valutazione dei villains, che vorrebbero 20 milioni Ladi José Mourinho lo voleva la scorsa estate, poi non si fece nulla. Ora Tiago Pinto e soci potrebberore su, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Il classe ’98 è valutato circa L'articolo

Advertising

MaggicaaRoma : @flaviodelfante Senesi max 18 dest max 18 Matic 0 Douglas Luiz max 35 Guedes max 30 e mitrovic non lo so senza mitr… - MaggicaaRoma : @flaviodelfante Per completarla al massimo per me servono 6 acquisti mirati: un difensore (senesi) un TD che si gio… - Enzo_2095 : @AndrewMari1988 Infatti serve difensore, centrocampista e attaccante Ma non arriverà nessuno Senesi, Douglas Lui… - Arbitrage_Alex : @JantasOOO È da Circo Massimo questa Al posto di McTominay mettici Douglas Luiz però - Arbitrage_Alex : Dybala Douglas Luiz Senesi Esterno destro forte Arnautovic SCUDETTO -

Roma: c'è un insidia per Douglas Luiz Commenta per primo Non c'è solo la Roma su Douglas Luiz. Il 24enne centrocampista brasiliano dell'Aston Villa piace anche al Chelsea. Roma, Mourinho sogna Douglas Luiz, l'Aston Villa lo valuta 20 milioni In attesa della finale di Conference League, Mourinho ha messo gli occhi su Douglas Luiz dell'Aston Villa, su cui c'è anche il Chelsea Jose Mourinho immagina la Roma del futuro in attesa della finale di Conference League. L'allenatore giallo rosso chiede un rinforzo a ... DailyNews 24 Douglas Luiz, la Roma torna alla carica I giallorossi tornano alla carica per Douglas Luiz dell’Aston Villa. C’è già la valutazione dei villains, che vorrebbero 20 milioni La Roma di José Mourinho lo voleva la scorsa estate, poi non si fece ... Calciomercato Roma, 70 milioni che cambiano tutto: Pinto morde il freno Un altro nome finito da tempo nel dossier del general manager dei capitolini è quello di Douglas Luiz, il cui contratto con l’Aston Villa scade nel 2023. Il brasiliano, seguito con molta attenzione ... Commenta per primo Non c'è solo la Roma su. Il 24enne centrocampista brasiliano dell'Aston Villa piace anche al Chelsea.In attesa della finale di Conference League, Mourinho ha messo gli occhi sudell'Aston Villa, su cui c'è anche il Chelsea Jose Mourinho immagina la Roma del futuro in attesa della finale di Conference League. L'allenatore giallo rosso chiede un rinforzo a ... Douglas Luiz, la Roma torna alla carica I giallorossi tornano alla carica per Douglas Luiz dell’Aston Villa. C’è già la valutazione dei villains, che vorrebbero 20 milioni La Roma di José Mourinho lo voleva la scorsa estate, poi non si fece ...Un altro nome finito da tempo nel dossier del general manager dei capitolini è quello di Douglas Luiz, il cui contratto con l’Aston Villa scade nel 2023. Il brasiliano, seguito con molta attenzione ...