Covid | Rt stabile sotto 1 | i ricoveri diminuiscono ancora

Advertising

DomenicoCambar4 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 458 casi ogni 100.000 abitanti contro 559 ogni 100.000 abitant… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Covid, scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 458 casi ogni 100.000 abitanti contro 559… - infoitinterno : Covid, indice Rt stabile e occupazione intensive e ricoveri in calo - ninda1952 : RT @RaiNews: Nessuna Regione o Provincia autonoma è classificata a rischio alto -

MONITORAGGIO ISS 13 MAGGIO: CALO INCIDENZA E RTAnche nell'ultima settimana la presenza del- 19 in Italia è data in calo praticamente in tutte le voci principali del monitoraggio Iss , uscito come da tradizione al venerdì mattina: la ......96 (range 0,89 - 1,01), sostanzialmenterispetto alla settimana precedente. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale - ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di- 19. Il ...ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del monitoraggio della cabina di regia del ministero della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo dal 6 al 12 maggio scende l’incidenza settimanale a ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Covid in Italia, resta stabile a 0,96 l'indice Rt mentre l'incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L'occupazione delle terapie intensive scende inoltre al ...