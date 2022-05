Civitavecchia, dal 15 maggio aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali: come fare (Di venerdì 13 maggio 2022) Civitavecchia – L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia rende noto che, dal 15 maggio al 30 maggio 2022, sarà possibile presentare istanza di iscrizione agli asili nido comunali, per l’anno educativo 2022/2023. Possono essere ammessi agli asili nido comunali i minori che alla data del 1 settembre 2022, abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti: lattanti (da tre mesi a dodici mesi); semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi); divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi). È possibile presentare istanza di iscrizione per i minori la cui nascita sia prevista entro il 31 maggio. Successivamente alla nascita, sarà cura del genitore inviare all’Ufficio Pubblica ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune dirende noto che, dal 15al 302022, sarà possibile presentare istanza di iscrizione agli, per l’anno educativo 2022/2023. Possono essere ammessi aglii minori che alla data del 1 settembre 2022, abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti: lattanti (da tre mesi a dodici mesi); semidivezzi (da tredici mesi a ventiquattro mesi); divezzi (da venticinque mesi a trentasei mesi). È possibile presentare istanza di iscrizione per i minori la cui nascita sia prevista entro il 31. Successivamente alla nascita, sarà cura del genitore inviare all’Ufficio Pubblica ...

