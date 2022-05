Borrell: da Ue altri 500mln per armi a Kiev. Mosca: L'Occidente ci vuole strangolare (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella grande partita diplomatica sull'Ucraina, Kiev piomba sul tavolo del G7 con una richiesta, nel secondo giorno del vertice, da parte del ministro dergli Esteri ucraino Kuleba ai sette grandi del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella grande partita diplomatica sull'Ucraina,piomba sul tavolo del G7 con una richiesta, nel secondo giorno del vertice, da parte del ministro dergli Esteri ucraino Kuleba ai sette grandi del ...

