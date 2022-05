Aston Villa | ufficiale il riscatto di Coutinho dal Barcellona

(Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione non è ancora finito, ma il calciomercato è già iniziato. A muoversi subito è l’, che ha già ufficialmente messo a segno il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Il club inglese ha infatti annunciato di aver riscattato dalil brasiliano Philippe, arrivato a gennaio in prestito. L’ex attaccante di Inter e Liverpool ha inoltre firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. SportFace.

