Ascolti tv, l'Eurovision si conferma e vince la serata del 12 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Ottimi risultati per la seconda semifinale Nella serata di ieri, giovedì 12 maggio 2022, è andata in onda su Rai Uno, la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Lo show, in diretta da Torino, ha raccolto buoni dati con 5.538.000 spettatori pari al 27.7%. Alle spalle, su Canale 5 la prima tv di Un figlio di nome Erasmus con 2.307.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte ha coinvolto 1.152.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha intrattenuto 971.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 The Tomorrow Man registrato al video 586.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 958.000 spettatori con il 6.7% di share (presentazione di 10 minuti: 960.000 – 4.5%). L'articolo 361magazine.

