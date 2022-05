Ascolti tv, 5.538.000 di spettatori per Eurovision 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La seconda semifinale dell’Eurovision 2022, andata in onda ieri in prima serata su Rai1, ha segnato il 27,7% di share e 5.538.000 telespettatori. Un dato in leggera crescita rispetto a quello della serata di martedì 10 maggio, che aveva registrato 5.507.000 telespettatori con il 27% di share. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La seconda semifinale dell’, andata in onda ieri in prima serata su Rai1, ha segnato il 27,7% di share e 5.538.000 tele. Un dato in leggera crescita rispetto a quello della serata di martedì 10 maggio, che aveva registrato 5.507.000 telecon il 27% di share. L'articolo proviene da Italia Sera.

