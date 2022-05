Amici | a un passo dalla finale l’addio a sorpresa | “Ho sgomberato il mio camerino” | Fan senza parole

Leggi su topicnews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Uno dei volti simbolo del talent show di Maria De Filippi ha annunciato il suo addio a soltanto una manciata di giorniMeno due giorni all’evento più atteso dell’anno da parte di tutti i fan della celebre presentatrice lombarda. Lanumero ventuno della storia di “” sta per aprire il sipario, con gli ultimi allievi rimasti in gara pronti a giocarsi il tutto per tutto. Un eventuale successo nella scuola di Maria De Filippi permetterebbe a chi lo raggiunge di fare un grandein avanti nella propria carriera.(Websource)Il discorso quindi, naturalmente vale sia per i ballerini che per i cantanti. Questi ultimi sperano senz’altro che le cose non vadano come la scorsa stagione, quando a vincere fu la danzatrice Giulia Stabile, giunta sul ...