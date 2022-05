"A tratti inquietante. Diciamola semplice...": la bomba di Bruno Vespa su Greta Thunberg (Di venerdì 13 maggio 2022) Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Greta Thunberg, la celebre attivista e ambientalista svedese. Greta Thunberg appare come un automa programmato a leader. Il suo sguardo è fermo, arrabbiato, a tratti cattivo. Non sorride mai. Di lei si sa che vive di rinunce e non ne viene turbata, non contempla frivolezze. Le rimbalza ogni insulto. (...) Greta è un personaggio forte, anche inquietante. (...) ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni esdell'ultimo libro di, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su, la celebre attivista e ambientalista svedese.appare come un automa programmato a leader. Il suo sguardo è fermo, arrabbiato, acattivo. Non sorride mai. Di lei si sa che vive di rinunce e non ne viene turbata, non contempla frivolezze. Le rimbalza ogni insulto. (...)è un personaggio forte, anche. (...) ...

Advertising

fettinaapanata : @sonobellella_ molto inquietante a tratti spaventoso - turkaill : ... ridicolizzato gli eroi. Un film che a tratti fa pure paura, è inquietante dall'inizio alla fine, i personaggi p… - thndreid : @fearvless89 una cosa di me è che a tratti la mia ironia è inquietante ma vabene così - Machimaru_ : A tratti bella e inquietante #PS5Share, #ELDENRING - niicolebellini : Non so perché ma questo intervento è stato disturbante, a tratti inquietante. #SMM22 -