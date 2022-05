A Napoli il congresso di spalla e gomito: il futuro della chirurgia nella tecnologia 3D (Di venerdì 13 maggio 2022) Condividere nuove tecniche, dedicarsi a una medicina di precisione, avvicinarsi e sfruttare sempre più l’intelligenza artificiale, in particolare quella 3D, anche nella chirurgia che consente di ottenere, sopratutto nelle protesi di spalla, risultati eccellenti per i pazienti. Questi gli obiettivi del congresso nazionale di spalla e gomito che ha preso il via giovedì a Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Condividere nuove tecniche, dedicarsi a una medicina di precisione, avvicinarsi e sfruttare sempre più l’intelligenza artificiale, in particolare quella 3D, ancheche consente di ottenere, sopratutto nelle protesi di, risultati eccellenti per i pazienti. Questi gli obiettivi delnazionale diche ha preso il via giovedì a. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

chec1960 : RT @dra_samaniego: Pronta per un nuovo congresso internazionale! 'Inchiodamento endomidollare retrogrado nelle fratture diafisarie dell'om… - Carmen24583545 : @IlBacchettone Maronna hai ragione. Congresso organizzato con esponenti mondiali e professoroni per impianti coclea… - pilarbel : RT @dra_samaniego: Pronta per un nuovo congresso internazionale! 'Inchiodamento endomidollare retrogrado nelle fratture diafisarie dell'om… - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'XXIV Congresso Nazionale GIEC' - Manuel19712mvq : RT @dra_samaniego: Pronta per un nuovo congresso internazionale! 'Inchiodamento endomidollare retrogrado nelle fratture diafisarie dell'om… -