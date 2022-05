A Monreale una mostra di arazzi persiani Ad ospitarla | la Cattedrale tutta d’oro

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 13 maggio 2022)– “L’amore non è soltanto un sentimento, è un’arte. E, come qualsiasi arte, non è sufficiente l’ispirazione, ci vuole anche molto impegno” – cit. Paulo Coelho. Cogliamo spunto da una celebre frase di Paulo Coelho per proporre una inverosimile identità fra amore e arte come sintesi del bello, del vero, dello stupore. Si dice che l’amore, quello vero, non si può spiegare con le parole, però si può sentire, e si può sentire attraverso gli infiniti colori delle sensazioni. Allo stesso modo, un’opera d’arte pur essendo muta, si pone prorompente, senza veli, dinanzi al suo fruitore determinando la confusione dei sensi, provocando una molteplicità di emozioni. Un arazzo non è soltanto un’opera d’arte, è amore. E, come per qualsiasi amore, non è sufficiente la passione, ci vuole anche molto impegno. Si è tenuta ieri, negli spazi della ...