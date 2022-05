13 maggio … (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvenimenti datati 13 maggio Quarantatré partite in Serie A (distribuite tra Como, Palermo e Padova), 112 nel campionato di B. Il 13 maggio 1932 nasceva Renato Luosi: esattamente un decennio prima di Jeff Astle, il quale negli anni Sessanta con il West Bromwich festeggiò una Coppa di Lega e una Coppa d’Inghilterra. Fu anche capocannoniere in una stagione della First Division. E oggi raggiunge i settanta Jean-Paul Beltrand Demanes, che Oltralpe ha celebrato quattro campionati con il Nantes dal ’73 al 1983. Taglia il traguardo dei cinquanta il palermitano Giovanni Tedesco, 258 presenze nel massimo campionato e duecentocinque in quello cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvenimenti datati 13Quarantatré partite in Serie A (distribuite tra Como, Palermo e Padova), 112 nel campionato di B. Il 131932 nasceva Renato Luosi: esattamente un decennio prima di Jeff Astle, il quale negli anni Sessanta con il West Bromwich festeggiò una Coppa di Lega e una Coppa d’Inghilterra. Fu anche capocannoniere in una stagione della First Division. E oggi raggiunge i settanta Jean-Paul Beltrand Demanes, che Oltralpe ha celebrato quattro campionati con il Nantes dal ’73 al 1983. Taglia il traguardo dei cinquanta il palermitano Giovanni Tedesco, 258 presenze nel massimo campionato e duecentocinque in quello cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

MetaErmal : Finalmente nelle mie mani. Che emozione, che felicità. #domaniepersempre dal 19 maggio in tutte le librerie. ?? - borghi_claudio : Il numero risultante (500) torna con l'analisi molto più raffinata del modello statistico del Prof. Maruotti. 7% di… - Agenzia_Ansa : FLASH | Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. #ANSA - Noiconsalvini : Radio > Rai Isoradio | Erika Stefani, Ministro per le disabilità - Senatrice Lega - Salvini Premier > VENERDÌ 13 MA… - agrifood_tech : @MISE_GOV, #Agricoltura e 5 milioni di euro: semaforo verde per il Fondo “investimenti innovativi”. Domande aperte… -