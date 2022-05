VIDEO – Giro d’Italia 2022, volata thriller a Scalea! Demare brucia Ewan per pochi centimetri (Di giovedì 12 maggio 2022) Una volata mozzafiato a Scalea. Arnaud Demare (Groupama-FDJ) si impone per la seconda volta consecutiva al Giro d’Italia 2022, riuscendo a superare a pochissimi centimetri dall’arrivo Caleb Ewan (Lotto-Soudal) in un testa a testa durato fino alla linea del traguardo. Sono stati proprio gli ultimi chilometri i più divertenti della giornata: la fuga di giornata è stata caratterizzata da un assolo di Diego Rosa (Eolo-Kometa), che è stato tenuto sotto controllo dal gruppo fino a che non ha deciso di accelerare, riassorbendo il 33enne nativo di Alba a 30 chilometri dal traguardo. Poi il finale convulso: Jacopo Guarnieri si porta dietro Demare, ma da dietro arriva Alexander Morkov che trascina il suo capitano Mark Cavendish (Quick-Step Alpha ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Unamozzafiato a Scalea. Arnaud(Groupama-FDJ) si impone per la seconda volta consecutiva al, riuscendo a superare assimidall’arrivo Caleb(Lotto-Soudal) in un testa a testa durato fino alla linea del traguardo. Sono stati proprio gli ultimi chilometri i più divertenti della giornata: la fuga di giornata è stata caratterizzata da un assolo di Diego Rosa (Eolo-Kometa), che è stato tenuto sotto controllo dal gruppo fino a che non ha deciso di accelerare, riassorbendo il 33enne nativo di Alba a 30 chilometri dal traguardo. Poi il finale convulso: Jacopo Guarnieri si porta dietro, ma da dietro arriva Alexander Morkov che trascina il suo capitano Mark Cavendish (Quick-Step Alpha ...

