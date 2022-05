Ustica e la battaglia fantasma

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non un missile lanciato dai caccia Nato contro un Mig libico, ma una bomba a bordo. Un libro in uscita rimette in discussione la verità sulla tragedia del DC-9 Itavia stabilita dal processo. Un’ipotesi investigativa suffragata da prove importanti, messa da parte per precise ragioni economiche. È il 27 giugno 1980, ore 20 e 59 minuti. Un volo civile DC-9 della compagnia Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo si inabissa in mare nei pressi di. All’unità di crisi della Farnesina e ai piani alti della Nato scatta l’allarme. Quell’aereo sarebbe stato colpito per errore da un missile lanciato da un caccia dell’Alleanza atlantica contro un Mig libico. Al suo interno ci sarebbe stato nientemeno che il leader libico Muammar Gheddafi, per questo un Mirage francese ha fatto fuoco. Non va così. Il DC-9 è sulla linea di fuoco di unaaerea ...