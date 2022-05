Tra premi e “un po’ di ansietta” Mahmood e Blanco si preparano per la finale dell’Eurovision (Di giovedì 12 maggio 2022) A Torino è in corso la 66esima edizione dell’Eurofestival, evento organizzato dalla Ebu (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei media di servizio pubblico, con Rai quale Host Broadcaster (emittente ospite). Dopo il boom della prima semifinale, oggi 12 maggio (con diretta su Raiuno dalle 21) è in programma la seconda semifinale dove si sfidano altri 18 Paesi – tra cui San Marino rappresentato da Achille Lauro con Stripper – e solo 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio. In quell’occasione, oltre ai 20 Paesi qualificati tramite le due semifinali, entreranno in gioco i ‘Big Five‘, ovvero Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Italia. I portacolori azzurri sono Mahmmod e Blanco – con la canzone Brividi – che in questi giorni, tra prove e visite per Torino, sono certamente gli artisti ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) A Torino è in corso la 66esima edizione dell’Eurofestival, evento organizzato dalla Ebu (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei media di servizio pubblico, con Rai quale Host Broadcaster (emittente ospite). Dopo il boom della prima semi, oggi 12 maggio (con diretta su Raiuno dalle 21) è in programma la seconda semidove si sfidano altri 18 Paesi – tra cui San Marino rappresentato da Achille Lauro con Stripper – e solo 10 accederanno alladi sabato 14 maggio. In quell’occasione, oltre ai 20 Paesi qualificati tramite le due semifinali, entreranno in gioco i ‘Big Five‘, ovvero Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Italia. I portacolori azzurri sono Mahmmod e– con la canzone Brividi – che in questi giorni, tra prove e visite per Torino, sono certamente gli artisti ...

