Super offerta per Osimhen dalla Premier League | le ultime

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non è prioritaria la cessione di Victorper il Napoli, anzi. Il club azzurro vuole mantenere in casa partenopea il centravanti nigeriano e sarebbe disposto a cederlo solo a fronte di un’altissima. Il tetto minimo è stato fissato a 110 milioni di euro dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante l’esorbitante cifra, l’attaccante numero 9 del Napoli continua ad attirare l’interesse delle big diLeauge, come Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham. FOTO: Getty Images,Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino,capitale inglese è giunta l’indiscrezione che l’Arsenal avrebbe offerto al Napoli 105 milioni di euro, ma il club azzurro smentisce l’arrivo concreto di proposte ufficiali. Il quotidiano, inoltre, parla anche di un ...

Ad un'offerta da 105 milioni di euro al Napoli, infatti, dovrebbe corrispondere anche un super contratto per il nigeriano. Cifre alle quali gli azzurri, anche con un adeguamento, non potrebbero ...Quale sarà il futuro di Victor Osimhen Il calciatore nigeriano è molto appetito in Premier League, recenti indiscrezioni parlano di super offerte provenienti dall'Inghilterra. Addirittura dalla capit ...