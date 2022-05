Sconcerti: «Senza Vlahovic, la Juve avrebbe avuto difficoltà ad arrivare in Champions League» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio, durante Maracanà, per commentare la partita di ieri sera tra Juventus e Inter. Questo le sue parole, così come evidenziate dal noto portale. «Per quanto riguarda la Juventus penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. Ieri secondo me ha avuto sfortuna perché fino al rigore meritava di vincere. L’Inter è stata davvero troppo tempo Senza tirare in porta. Poi questa sfortuna diventa una sfortuna che meriti, perché non hai il piacere di giocare che per esempio hanno i nerazzurri. Ricordiamoci che la Juventus ha fatto qualcosa di anormale vincendo nove campionati. Questo momento doveva arrivare ed è giusto che sia arrivato. La partita di ieri poi è stata decisa da secondo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) L’editorialista del Corriere della Sera Marioè intervenuto a Tmw Radio, durante Maracanà, per commentare la partita di ieri sera trantus e Inter. Questo le sue parole, così come evidenziate dal noto portale. «Per quanto riguarda lantus penso abbia finito un ciclo e ha bisogno di essere rifondata. Ieri secondo me hasfortuna perché fino al rigore meritava di vincere. L’Inter è stata davvero troppo tempotirare in porta. Poi questa sfortuna diventa una sfortuna che meriti, perché non hai il piacere di giocare che per esempio hanno i nerazzurri. Ricordiamoci che lantus ha fatto qualcosa di anormale vincendo nove campionati. Questo momento dovevaed è giusto che sia arrivato. La partita di ieri poi è stata decisa da secondo ...

Advertising

napolista : Sconcerti: «Senza #Vlahovic, la Juve avrebbe avuto difficoltà ad arrivare in #ChampionsLeague» A Tmw Radio. «Io cr… - moggifake : #Sconcerti : 'La partita è cambiata quando è uscito Danilo: Cuadrado è sceso a fare il terzino senza mai riuscire a… - shevaman2022 : @capuanogio Mica capisco Sconcerti. C’erano ma non li avrebbe dati, in pratica. L’Inter vince nettamente (ma, dico,… - shevaman2022 : @SconcertiMario #JuveInter #CoppaItaliaFrecciarossa Per #sconcerti a) I rigori c’erano ma in pratica non li avrebbe… - Simolaker : RT @MyFriendDario78: Ora che è passata l’indignazione per le parole di Sconcerti facciamo lo sforzo di cercare e isolare i tanti piccoli Sc… -