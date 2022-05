Sampdoria | Lanna | «Fiorentina? Vorrei essere in campo a giocare»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Marco, presidente della, ha fatto il punto in vista della gara contro la: le sue parole Marco, presidente della, ha fatto il punto in vista della gara contro la. Le sue dichiarazioni a La Repubblica. MEGLIO IN– «Vuole la verità? Preferireiin. In tribuna è terribile, stressante, non c’è modo di scaricare la tensione. Da calciatore amavo queste sfide, le decisive, le difficili, le più complicate. Sono sempre state il mio sogno. Un giocatore vive per disputare gare del genere. Sono il sale del mestiere. Cosa volete che racconti alla squadra, basta ciò che dirà Giampaolo. Lui saprà toccare le corde giuste sul piano tecnico, tattico e ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Lanna: “Con la Fiorentina gara spartiacque” - CalcioNews24 : ??#Lanna parla prima della sfida delicata contro la #Fiorentina ?? - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Lanna: “Vincere con la #Fiorentina per chiudere bene un anno sofferto” - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Lanna sicuro: “Tutte le pendenze sono o saranno onorate. Nessun rischio penalità” - CalcioPillole : #Sampdoria, #Lanna: 'Con la #Fiorentina gara spartiacque. Salvezza il primo passo per il futuro' -

Marco, presidente della, ha fatto il punto in vista della gara contro la Fiorentina: le sue parole Marco, presidente della, ha fatto il punto in vista della gara contro la ...Commenta per primo Il presidente dellaMarcosta vivendo queste settimane di tensione come un tifoso qualunque. In realtà, però, il numero uno di Corte Lambruschini si sentiva più a suo agio quando poteva 'scrivere' il suo ...Il presidente della Sampdoria Marco Lanna sta vivendo queste settimane di tensione come un tifoso qualunque. In realtà, però, il numero uno di Corte Lambruschini si sentiva più a suo agio quando ...Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro la Fiorentina. La gara che andrà in scena lunedì alle ore 18:30 potrebbe consegnare ...