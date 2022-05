Riconoscete questa bimba? Oggi è una star della musica nostrana: ecco chi è (Di giovedì 12 maggio 2022) Arisa Una foto pubblicata su Instagram ha già fatto impazzire tutti i suoi fan che non l’avevano mai vista così. Arisa ha pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram per celebrare il suo nuovo singolo e per spiegare anche il significato di questo brano. Nella foto, dove la famosa ha qualche anno di vita, la si vede mentre sorride alla macchina fotografica con indosso un grazioso vestitino blu, in piedi con una mano appOggiata ad una pianta subito dietro di lei. Come accennato, nella didascalia Arisa ha voluto parlare di Ortica, il suo nuovo singolo, e di come abbia sempre visto questa pianta come una minaccia. “Sono cresciuta in campagna e per me, le ortiche sono sempre state una minaccia, qualcosa di cui avere paura, qualcosa a cui non avvicinarsi, qualcosa da non toccare – scrive Arisa nel post – Adesso che sono grande ho ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 12 maggio 2022) Arisa Una foto pubblicata su Instagram ha già fatto impazzire tutti i suoi fan che non l’avevano mai vista così. Arisa ha pubblicato un’immagine sul suo profilo Instagram per celebrare il suo nuovo singolo e per spiegare anche il significato di questo brano. Nella foto, dove la famosa ha qualche anno di vita, la si vede mentre sorride alla macchina fotografica con indosso un grazioso vestitino blu, in piedi con una mano appata ad una pianta subito dietro di lei. Come accennato, nella didascalia Arisa ha voluto parlare di Ortica, il suo nuovo singolo, e di come abbia sempre vistopianta come una minaccia. “Sono cresciuta in campagna e per me, le ortiche sono sempre state una minaccia, qualcosa di cui avere paura, qualcosa a cui non avvicinarsi, qualcosa da non toccare – scrive Arisa nel post – Adesso che sono grande ho ...

