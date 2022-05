Polkowski | “Manolas dice che Zielinski non è un top | buono solo in allenamento” – ecco il retroscena

(Di giovedì 12 maggio 2022) Piotrè uno dei talenti del Napoli, ma da anni sembra non trovare mai la sua definitiva consacrazione. Anche in questa stagione quando Spalletti gli ha consegnato la maglia da titolare come trequartista ha avuto alti e bassi, mancando proprio nei momenti decisivi della lotta scudetto.perché ci si interroga sul rendimento di, non tanto sulle qualità, perché quelle sono evidenti. Quando psicologicamente è dentro il match diventa imprendibile, ma spesso si spegne per lunghi periodi. Critiche asono mosse anche da Kostas, suo ex compagno di squadra che ha parlato a Canal+ Sport intervistato da Jakubche riporta quanto gli ha detto il giocatore greco durante l’intervista. Le parole usate dasu ...

