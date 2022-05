Plastica riciclata | nasce la prima etichetta blockchain

(Di giovedì 12 maggio 2022) A ognuno di noi sarà capitato di leggere sulle confezioni dei prodotti che sta consumando che lacon cui sono state realizzate sono riciclate per una parte corrispondente al 30, 40, 50 o addirittura al 100%. Chi ci garantisce però che queste informazioni siano corrette e che il brand in questione non ci stia ingannando ricorrendo a fastidiose pratiche di greenwashing per dare un’immagine di sostenibilità che nei fatti non esisterebbe? Si tratta di una questione molto delicata: quando si parla di riciclo, e quindi anche di sostenibilità ambientale, non ci possono essere dubbi e ambiguità. L’approccio sulle dichiarazioni relative al contenuto di materiale riciclato all’interno dei vari prodotti dev’essere coerente e trasparente. Di più, bisogna garantire che queste comunicazioni siano guidate da principi verificabili e tangibili. La tecnologia ...

Nel mondo, solo il 9% dellaviene; la maggior parte viene incenerita, finisce in discariche o si disperde nell'ambiente. Nonostante esistano soluzioni per risolvere questi problemi ...L'installazione, che prende il nome da Anfitrite, mitologica moglie di Nettuno e protettrice dell'ecosistema marino, è in parte prodotta ined è caratterizzata dalla presenza di ... Auto, dal 2025 interni in plastica riciclata - ItaliaOggi.it Ieri il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge Salvamare, concludendo così l’iter iniziato nel 2018 con la presentazione del ddl da parte ...Twitter content This content can also be viewed on the site it originates from. La legge, inoltre, prevede l'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima ...