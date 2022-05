Ostia | centrato un 5 al ‘Sivincetutto Superenalotto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nessun “6” nel concorso SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 11 maggio 2022 (combinazione vincente 3, 4, 14, 38, 81, 86) maun ‘5’ da 5.609,29 euro. La vincita è stata realizzata a, nel Derby Bar Pollini Fabrizio in Via Vasco De Gama 53-55 con una schedina cartacea SVT, come riporta Agimeg. Sconosciuto, ovviamente, il vincitore di ieri sera. Le altre vincite In luce anche 175 ‘4’ da 77,30 euro, 1.668 ‘3’ da 36,10 euro e 9.079 ‘2’ da 9,43 euro. In totale, nell’ultimo concorso sono state centrate 10.923 vincite per un importo complessivo di 164.966,56 euro. su Il Corriere della Città.